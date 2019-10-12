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Rasulayn'da ABD zırhlı aracı ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri başlattığı Barış Pınarı Hareakatı'nda ilerlemeler devam ediyor. Bu sabah itibariyle M4 karayolundaki stratejik bölgeyi ele geçiren Suriye Milli Ordusu Rasulayn şehir merkezine ulaştı. Bu bölgede ABD'nin sözde terörle mücadele için YPG/ PKK'ya verdiği zırhlı araç ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nda Rasulayn kent merkezine ulaşıldı.

Meskun mahal operasyonlarının başladığı Rasulayn'da terör örgütüne ait ABD zırhlı aracı ele geçirildi. 

AA muhabiri Levent Kemal zırhlı aracın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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