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Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Başka kravat bulamadın mı hocam

Türkiye'nin Arnavutluk'u 1-0 yendiği maçı değerlendiren Erman Toroğlu, "Şenol Hoca, başka kravat bulamadın mı? Neden milletin ağzına sakız veriyorsun?'' dedi.

A Milli Takım'ın Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu'nda Arnavutluk'u son dakika golüyle yendiği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erman Toroğlu, Şenol Güneş'te tepki gösterdi.

''Başka kravat bulamadın mı''
Toroğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; Şenol Güneş’e bir çift lafım var. Hocam başka kravat bulamadın mı allah aşkına. Milletin ağzına sakız veriyorsun. Sponsor yolladıysa kravatsız çık yani ne var.”

''Konya'da hep başarılı olduk''
İstanbul'da maça üç büyük takımın taraftarının geldiğini belirten Toroğlu "Sempatik değil... Konya'da hep başarılı olduk. Konya seyircisi sınıfı hep geçti. Konya, Eskişehir, Bursa gibi şehirlerde seyirci olduğu gibi takımı destekliyor, kendi takımı gibi destekliyor. Burada ise öyle birşey yok. Burada tempo düşüyor, seyirci futbolcuyu itemiyor" dedi.  

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