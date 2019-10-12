ABD'li güzellik uzmanı Ivy Sims'in çocuğu Serdar Bilgili'denmiş
Beşiktaş'ın eski başkanlarından Serdar Bilgili’ye babalık davası açan Amerikalı güzellik uzmanı Ivy Sims, mahkemeyi kazandı. Güzellik uzmanı Ivy Sims, bakın aylık kaç para nafaka alacak.
ABD’li güzellik ve makyaj uzmanı Ivy Sims, Beşiktaş Kulübü’nün eski başkanı işadamı Serdar Bilgili’ye açtığı babalık davasını kazandı.
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Ivy Sims 4 yaşındaki kızına hamile kaldıktan 13 gün sonra Serdar Bilgili’nin başka birisiyle evlendiğini öğrenince çok üzüldüğünü ve davalının kürtaj olma isteğini inancı gereği kabul etmediğini belirterek bebeği doğurduğunu açıklamıştı.
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Babasının Serdar Bilgili olduğunu kanıtlandı: Mahkeme kararına uyarak kızıyla DNA örneği veren Sims, 3 yılın ardından çocuğunun babasının Serdar Bilgili olduğunu kanıtladı.
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Aylık 10 bin lira nafaka: Mahkeme, Bilgili’yi aylık 10 bin lira tedbir nafakası ödemesine hükmetti.
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