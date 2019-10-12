Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik'ten mesaj var! MSB paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandoların mesajını yayınladı.

Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. TSK'nın ilerleyişi sürerken, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakanlık, 4. gününde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan, sınırlarımıza barış ve huzuru getirmek için mücadele veren askerlerimizin mesajını yayınladı.

Paylaşımda, Mehmetçiğin moral ve motivasyonunun yüksek olduğu görüldü.