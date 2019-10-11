Gökhan Özoğuz'un Barış Pınarı Harekatı çıkışı olay oldu! Siz uyuyordunuz deyip isyan etti
Son günlerde siyasi çıkışlarıyla gündem olan şarkıcı Gökhan Özoğuz. "Barış Pınarı Harekatı'na destek vermedi" iddialarına cevap verdi.
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermediği iddialarına sosyal medya hesabından sert çıktı.
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Gökhan Özoğuz, "Operasyonun ilk saatlerinde attığım tweet i görmeden, bugün kalkmış"destek yok mu ordumuza" diyen yaftacı kumpasçı, bazı sahte hesaplar;"SİZ UYUYORDUNUZ" ben ilk Tweet i atarken . Okumadan Sallayın. Biz çıkarsız sevenleriz Ülkemizi kendinizle karıştırmayın!" ifadelerin kullandı.
Gökhan Özoğuz, Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra, "Askerimiz gidiyor veya gitmiyor, kararı biz vermiyoruz! Keşke verebilseydik ve hiçbir taraftan kimse zarar görmese ve #savaşahayır olsaydı. Fakat verilen karar bu ve şartlar bunu gerektiriyorsa. Öyle veya böyle Asker gidiyorsa. Ben her zaman karşılıksız giden Askerin yanındayım!" ifadelerini kullanmıştı.
PKK ile devleti aynı kefeye koymuştu: Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Fatsa'da siyanürle altın arama haberlerine tepki göstermişti. Özoğuz, başta İzmir olmak üzere birçok bölgedeki orman yangınlarını yaptığı açıklamayla üstlendiğini söyleyen PKK'ya bağlı "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" isimli terör grubuyla, siyanürle altın araması yapan grup arasında fark olmadığını anlatan bir paylaşım yapmıştı.