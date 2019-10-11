Gökhan Özoğuz'un Barış Pınarı Harekatı çıkışı olay oldu! Siz uyuyordunuz deyip isyan etti

Gökhan Özoğuz, Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra, "Askerimiz gidiyor veya gitmiyor, kararı biz vermiyoruz! Keşke verebilseydik ve hiçbir taraftan kimse zarar görmese ve #savaşahayır olsaydı. Fakat verilen karar bu ve şartlar bunu gerektiriyorsa. Öyle veya böyle Asker gidiyorsa. Ben her zaman karşılıksız giden Askerin yanındayım!" ifadelerini kullanmıştı.