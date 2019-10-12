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Bournemout Vedat Muriç devreye devreye girdi

Tottenham'ın transfer listesinde yer alan Fenerbahçeli Vedat Muriç için Premier Lig ekibi Bournemout devreye girdi.

İngiliz basını, Bournemout'un Muriqi'i devre arasında kadrosuna katmak için harekete geçtiğini duyurdu. İngiliz ekibinin, süper golcüsü Callum Wilson'ı, Romelo Lukaku'yu Inter'e satan Manchester United'a kaptırması ihtimaline karşı Kosovalı forveti gündemine aldığı kaydedildi.

Bournemouth Vedat'ı listesine aldı
Yaz ayı transfer döneminde Romelu Lukaku'yu Inter'e gönderdiği gibi Belçikalı yıldızın yerini doldurmayan Manchester United'ın Bournemouth'un 27 yaşındaki süper golcüsü Callum Wilson'u satın alacağı öğrenilirken, bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olması üzerine başarılı Teknik Direktör Eddie Howe'nin yeni forvet arayışına koyulduğu ve Fenerbahçe'nin Kosovalı oyuncusu Vedat Muriqi'i listesine aldığı belirtildi.

Birçok kulüp takip ediyor
Daha önce Tottenham Hotspur, Napoli, Lazio ve Fiorentina gibi takımlarla adı anılan Vedat Muriqi'in Kırmızı Şeytanlar'ın da listesinde olduğu iddia ediliyordu.

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