Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den net mesaj: Suriye'yi terk etsinler

Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkmayan ve ABD'nin BMGK'ye Türkiye'ye karşı çağrısını peş peşe iki kez veto eden Rusya'dan bir hamle daha geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'ye üstü kapalı askerlerini Suriye'den çekmesi çağrısında bulundu.

Barış Pınarı Harekatı Rusya ve ABD arasında güç mücadelesine dönüştü. Fırat'ın doğusunu parselleyen Amerika'ya karşı Rusya, tepkisini sürdürüyor.

Rusya iki kez ABD'nin ortak açıklamasını veto etti

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı durdurması çağrısının yer aldığı ortak açıklamasına iki kez engel oldu.

Putin'den yabancı askerler çıksın çağrısı

ABD'ye bir mesaj da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. Putin, Russia Today (RT), El-Arabiya ve Sky News Arabia televizyonlarına verdiği röportaj verdi.

Putin açıklamasında "Başka bir ülkenin topraklarında, bu durumdaysa Suriye topraklarında yasalara aykırı olarak bulunanlar bu bölgeyi terk etmeli ve bu tüm ülkeler için geçerli. Eğer Suriye’nin gelecekteki meşru yönetimi, ülkede Rus silahlı kuvvetlerinin bulunmasına gerek duymadığını açıklarsa, bu durum Rusya için de geçerli olacak" ifadelerini kullandı.