Süleyman Soylu'dan Nusaybin'de şehit olan vatandaşların ailelerine taziye ziyareti

Gece boyunca bölgedeki çalışmaları değerlendirdiklerini aktaran Soylu “Dün gece arkadaşlarımız ile 2-3 saatlik toplantı yaptık. Sabaha karşı Nusaybin’e geldik. Nusaybin’e 300’e yakın havan düştü. Özellikle sivilleri hedef alıyorlar. Çok ahlaksızla çok insafsızca karşıdan neler yapıldığını görüyoruz. Çocuk parkları hastanelerden çarşıdan atarak onların oradan takip edilmesini engellemeye çalışıyorlar. Dün ve bugün Nusaybin’de 11 sivilimiz şehit oldu. Bir kısmına ben geldim bir kısman da vali bey geldi. Cumhurbaşkanımıza buradaki durumu arz ettik. Diğer arkadaşlarımızla burayla ilgili koordinasyonu ortaya koymaya çalıştık. Geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi ilettik” diye konuştu.