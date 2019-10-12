Fransa maçı öncesi Milli Takım'da Emre Belözoğlu şoku!

Kaburgasında kırık tespit edilen Emre Belözoğlu, Fransa maçında forma giyemeyecek.

Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden A Milli Takım'a Emre Belzöoğlu'ndan kötü haber geldi. Kaburgasında kırık tespit edilen Emre Belözoğlu Milli Takım kadrosundan çıkartıldı.

Fransa maçında forma giyemeyecek

Sakatlığı nedeniyle Fransa maçında forma giyemeyecek olan Emre'nin, kendi isteği doğrultusunda bu önemli müsabakada takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavi sürecini A Milli Takım kampında sürdürecek.





101. kez milli heyecanı yaşadı

Öte yandan A Milli Futbol Takımı’nın Arnavutluk ile oynadığı karşılaşma öncesinde takım kaptanı Emre Belözoğlu onurlandırdı. Seremoniden önce saha içerisinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tarafından Emre’ye madalya, şapka ve üzerinde 100 yazılı çerçeveletilmiş forma takdim edildi.

Emre, eylül ayında İstanbul’da oynanan Andorra müsabakasında 100. kez milli formayı giymişti. 39 yaşındaki futbolcu Arnavutluk maçı ile birlikte 101. kez milli heyecanı yaşadı. Deneyimli futbolcu milli forma ile de 9 kez gol sevinci yaşadı.





İlk golünü 19 yıl önce atmıştı

Yıldız futbolcu milli takımdaki ilk golünü 2 Eylül 2000'de Moldova ile oynanan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup maçında atmıştı.