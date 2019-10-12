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TSK Tel Abyad’da Arapça ve Kürtçe broşürler dağıttı

 Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'da Arapça ve Kürtçe yazılı broşürler dağıttı.

Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu, Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 4. gününde Tel Abyad’da ilerleyişini sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, sivilleri aydınlatmak amacıyla Tel Abyad'da Arapça ve Kürtçe yazılı broşürler dağıttı.

Size zarar vermeyeceğiz

Broşürde "Terör örgütlerinin kaldığı yerlerde kalmayınız. Terör örgütü PKK/PYD'nin yanında savaşmayın. Barışı sağlamak için buradayız. Yıllarca terör örgütleri yüzünden çok kötü olaylar yaşadık, bizim hedefimiz onlar. Size zarar vermeyeceğiz. Dertlerin, hüzünlerin bitmesi ve bölgeyi terörden temizlemek için çabalıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Tel Abyad’daki köyler teröristlerden temizleniyor

ürkiye ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'na katılan Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Tel Abyad'ın doğusundaki Yabise köyünde görüntülendi. Köyün kontrolünü sağlayan SMO güçleri, diğer noktaları ele geçirmek için güneye bölgelere doğru ilerliyor.

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