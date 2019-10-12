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Ekrem İmamoğlu'ndan barış mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili konuştu. 'Umuyorum, kaos bir an evvel biter' dedi.

Bu yıl 41. kez koşulacak İstanbul Maratonu öncesinde tanıtım toplantısında basınla bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı da gündemine aldı.

"Bu koşu barışa mesaj versin"
İmamoğlu, harekatla ilgili şunları söyledi: “2 kıtaya yerleşmiş bir ülkeyiz biz. Boğazın bir tarafı Asya, bir tarafı Asya. Bu, dünyada başka bir yerde yok. Dolayısıyla tüm iyi şeylere simge olmak zorundayız; barışa, huzura, demokrasiye, özgürlüğe… Bu manada tümüyle Türkiye’mizin güneyinde yaşanan sorunların bir an önce bitmesini, Suriye ve çevresine barış gelmesini diliyoruz. Barış için mücadele eden ve hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Umuyorum, bu bölgedeki kaos bir an önce biter, hep beraber barış için mücadele ederiz. Bu anlamda bu koşunun, barışa büyük bir mesaj vermesini istiyorum. Yani Asya’dan Avrupa’ya geçerken tüm dileklerimiz barış için olsun. Elbette ki dünyanın barışı için de olsun. Bu iki kıta arasındaki koşu, aynı zamanda İstanbul’un enerjisini yansıtsın. ‘İstanbul Senin’ cümlesiyle başlıyor olması, benim için çok değerli. Çünkü, yeni dönemin en önemli karakterini yansıtıyor.”

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