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Almanya'dan skandal Türkiye kararı! Harekatın 4. günü somut hamle geldi!

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör oluşumlarını bertaraf etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası Finlandiya ve Norveç Türkiye'ye silah satışını durdurduğunu açıklamıştı. Bu furyaya Almanya da katıldı.

Yurt içindeki terör gruplarına karşı uzun zamandır amansız bir mücadele ile önemli mesafeler kateden Türkiye, terör kökünü kazıma noktasında yeni bir aşamaya geçerek Suriye'nin kuzeyinde kendine kanton bölgeler elde etme gayreti içine giren YPG/PKK'ya karşı büyük çaplı bir harekat başlattı.

Tüm dünyada geniş yankı uyandıran harekat bazı ülkeleri rahatsız etti. Bu ülkelerden Finlandiya ve Norveç hükümetleri Türkiye karşı somut hamle yapmaktan geri durmayarak silah satışını durdurma kararı aldı.

Almanya da silah satışı yaptırım kervanına katıldı

Harekattan hazımsızlık duyan 2 Avrupa ülkesinin silah satışı kararına Almanya da eklendi. Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Almanya'nın da Türkiye'ye silah satışını durduracağı açıklandı.

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