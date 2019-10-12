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TSK'ya zalim diyen Saadet Partili Metin Dalgalı tutuklandı

KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi Belediye Meclisinde Barış Pınarı Harekatı'nı "Zalimler Birleşiyor" diyerek eleştiren Saadet Partili Belediye meclis üyesi Metin Dalgalı, Terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklandı.

Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrasında yapılan Dilovası Belediyesi Ekim ayı oturumunda Başkan Hamza Şayir'in harekata yönelik destek mesajlarına Saadet Partisi Meclis Üyesi Metin Dalgalı tepki gösterdi.

Harekata ağır ifadelerle karşı çıktığını belirten Dalgalı'nın açıklamalarının medyaya yansıması sonrası Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Dilovası ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Mahkemede Metin Dalgalı, 'Terör örgütü propagandası' yapmak suçundan tutuklandı.

Ne demişti?

Ekim ayı meclis toplantısında Saadet Partisi Meclis Üyesi Metin Dalgalı, "Bu savaş mazlumlar ile zalimlerin savaşıdır. Söz konusu mazlumlar olunca AK Parti, CHP, MHP gibi zalimler birleşirler onun için mazlumları görmezden gelenler kardeşlikten bahsedemezler" ifadelerini kullanmıştı.

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