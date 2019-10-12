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MSB açıkladı! 459 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekâtı’nda kaç teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 459 oldu." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından "Kahraman Komandolarımız Rasulayn’da" notuyla operasyondan fotoğraflar paylaştı.

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