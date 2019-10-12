Barış Pınarı şehitleri gözyaşları eşliğinde son yolculuğa uğurlandı
Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan sivil şehitler gözyaşları eşliğinde son yolculuğa uğurlandı.
Barış Pınar Harekatı'nın düzenlendiği PKK/YPG terör örgütü tarafından Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine atılan rokette hayatını kaybeden 4 çocuk babası Şıh Güzel, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Suriye'nin Kobani kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine YPG/PYD terör örgütü tarafından roketli saldırı düzenlenmiş, saldırıda hayatını kaybeden Şıh Güzel, Ziyaret Mahallesi Camiinde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından defin edildi. Şıh Güzel, göz yaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Suriye'nin Kamışlı kentinden Mardin’in Nusaybin ilçesine teröristlerce atılan havan ve roketlerin isabet ettiği Yenituran Mahallesi Hamam Sokakta şehit olan Mehmet Şirin Demir toprağa verildi.
TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir'in manavlık yapan babası Mehmet Şirin Demir (50) cenazesi kılınan namaz sonrası Hacılar Mezarlığına defnedildi. Defin esnasında TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir, “İnşallah şehit oldun babam, hakkını helal et babam, doyamadım sana baba” ağıtları yaktı.