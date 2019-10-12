Barış Pınarı şehitleri gözyaşları eşliğinde son yolculuğa uğurlandı

Suriye'nin Kobani kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine YPG/PYD terör örgütü tarafından roketli saldırı düzenlenmiş, saldırıda hayatını kaybeden Şıh Güzel, Ziyaret Mahallesi Camiinde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından defin edildi. Şıh Güzel, göz yaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.