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Fransa Türkiye'ye silah ihracatını durdurdu

Fransa Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye tüm silah ihracatının askıya alındığı belirtildi.

Barış Pınarı Harekatı'nın yankıları uluslararası gündemdeki yerini korurken, Fransa'dan Türkiye'ye silah satışına ilişkin bir açıklama geldi.

Fransa Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, yaptıkları ortak açıklamada Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye tüm silah ihracatını askıya aldıklarını duyurdu.

Almanya askıya almadı, yeni anlaşma imzalanmayacak

Gün içinde Alman Bild gazetesi, Almanya'nın Türkiye'ye silah satışını askıya aldığını öne sürmüştü.

Ancak, edinilen bilgiye göre, Almanya Türkiye'ye silah ambargosu koymadı. Silah ve yedek parça satışı devam edecek ama bu süreçte yeni anlaşma imzalanmayacak.

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