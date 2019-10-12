TGRT Haber ekibi ateş altında kaldı: 'Oğlum vuruyorlar bizi'

TGRT Haber muhabiri Emre Kol ve kameraman Burak Taştan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte başlattığı harekatla ilgili yayın yaparken ateş altında kaldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte başlattığı Barış Pınarı Harekatı bugün dördüncü gününe girdi.

Pek çok gazetecinin sınır ilçelerinde takip ettiği harekat sırasında, TGRT Haber muhabiri Emre Kol ve kameraman Burak Taştan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde görüntü alırken ateş altında kaldı.

Kol, daha sonra yaşadıklarını TGRT Haber bülteninde anlattı. Yayınlanan görüntülerden Taştan'ın Kol'a "Oğlum vuruyorlar bizi, ateş ediyorlar ya" dediği duyuluyor.