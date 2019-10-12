O partiler 'Biz Türkiye'yiz' sloganına destek verdiler

Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sonrası Ak Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatmış olduğu 'Biz Türkiye'yiz' sloganı diğer partilerde de karşılık buldu.

Bu bağlamda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalara destek geldi. Ünal’ın, Türkiye aleyhtarı uluslararası ve sosyal medyadaki kara propagandaya karşı açıklamalarına Chp, MHP ve İyi Parti sessiz kalmadı.

Mahir Ünal'ın twitter hesabından Biz Türkiye'yiz etiketiyle attığı twitlere üç partinin önemli isimlerinden destek karşılığı geldi. Ünal söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullanarak çağrıda bulunmuştu;



''Bir vatandaş olarak, hangi siyasi görüşten olursak olalım, tüm vatanseverleri Türkiye Cumhuriyeti ortak paydasında sosyal medyada yürütülen bu küresel propaganda ile mücadeleye davet ediyorum.''

Bir vatandaş olarak, hangi siyasi görüşten olursak olalım, tüm vatanseverleri Türkiye Cumhuriyeti ortak paydasında sosyal medyada yürütülen bu küresel propaganda ile mücadeleye davet ediyorum. @enginaltaychp @sadirdurmaz @yavuzagiraliog #BizTürkiyeyiz — Mahir Ünal (@mahirunal) October 12, 2019

İşte bu paylaşımın ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İyi Parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu bu çağrıya kayıtsız kalmadı ve şu paylaşımları yaptılar;

Sadir Durmaz:



''Devletimizin Haklı ve Meşru gerekçelerle başlattığı Barış Pınar’ı harekatına, siyaset üstü bir yaklaşımla ve milli mücadele anlayışıyla destek vermek Her Türk vatandaşının Ahlaki Sorumluluğudur''

Engin Altay:

''Biz içerde bazen müzakere bazen çok sert münakaşa yaparız ama Türkiyemize dışardan yapılan her türlü müdahale tehdit ve hadsizliğe karşı gereken cevabı vermesini biliriz #BizTürkiyeyiz hiçbiremperyal güce pabuç bırakmayacak birikime sahibiz''

Yavuz Ağıralioğlu:

''Mehmetçik sınır dışında operasyondayken, parti, ittifak vs. yoktur. Gündelik siyasette sesler biraz kısılır. Bütün vatandaşlarımızı, "Al Bayrağın Partisi"ne davet ediyoruz. 82 milyon birlikte, #BizTürkiyeyiz Dualarımız kahraman askerlerimiz ile...''

Siyasi partilerin böyle bir dönemde bu şekilde birleşmesi ve ortak bir paydada buluşmuş olması twitter kullanıcılarından da büyük destek gördü.