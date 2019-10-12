Buket Aydın'la Fatih Altaylı arasında kıyafet atışması

Fatih Altaylı, Buket Aydın'ın Barış Pınarı Harekatı bölgesine giderken giydiği kıyafetleri fena eleştirdi. Aydın ise verdiği cevapla usta gazeteci Fatih Altaylı'ya Ferrasi üzerinden yüklendi.

Kanal D Haber Başkanı Buket Aydın, Barış Pınarı Harekatı'nı haberleştirmek için Akçakale'ye gitti. Aydın'ın burada çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşınca bir anda konu, Buket Aydın'ın kıyafeti ve makyajı oldu. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Aydın'ın kıyafetlerini tiye alarak bir yazı yayınladı.

Tam Instagramlık fotoğraflar



Altaylı, yazısında şunları söyledi; "Kanal D Ana Haber Spikeri ve “HABER DAİRESİ BAŞKANI” Sayın Buket Aydın Hanımefendi’nin Barış Pınarı Harekatı’nı izlemek için gittiği sınır bölgesinden verdiği pozlar çok tartışılıyor. Ne yalan söyleyeyim, ben fotoğrafları çok beğendim. Tam Instagramlık. Hatta bir moda dergisine koyulabilecek kıvamda.



Hatta altına, 'Canvas kamuflaj pantolon: Dolce Gabbana 2000 dolar, siyah bot: Stella Mc Cartney 900 dolar, çelik yelek görünümlü üst: Louis Vuitton 4800 dolar. Yün ipek içlik: Loro Piana 2200 dolar, Rolex pembe altın Daytona saat: 34 bin dolar'” diye de yazılabilir. O kadar iyi. Tek sorun bu pozların gerçek savaş ortamında verilmiş olması.

Tabii kimi görüşlere göre, bu fotoğrafın değerini artırabilir. Peki orada böyle moda dergisinden çıkmış gibi dolaşmak doğru mu? Bana pek doğru gibi gelmiyor.

Böyle ortamlarda haberci olmayan Angelina Jolie’yi de gördük zaman zaman, toprağı bol olsun Lady Diana’yı da. Hiçbiri böyle bir gösteriş içinde değildi. Bu kadarı biraz görgüsüzlük, epey de saygısızlık içeriyor. Ama Türkiye’nin yeni haline de aslında uyuyor. Ve niyeyse ben bu Buket Aydın Hanımefendi’yi her gördüğümde aklıma Nicole Kidman’ın bir televizyon sunucusunu canlandırdığı 'Sonsuz İhtiras' filmi geliyor."

Buket Aydın, ferrari üzerinden cevap verdi



Bu yazıya Buket Aydın'ın cevabı gecikmedi. Aydın, Altaylı'nın Ferrasi marka arabası olması üzerinden şöyle karşılık verdi: "Benim kılık kıyafetime laf atan Ferrari marka arabasıyla gündem olan bir 'gazeteci'. Hayatımda öyle bir arabaya binmedim. Alacak param da olmadı. Keşke sen de sınıra gitsen. Lüks spor arabanla git istersen, yeter ki git vallahi bir şey demeyeceğiz."