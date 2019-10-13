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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 480 terörist öldürüldü

Türkiye''nin Suriye'ye başattığı Barış Pınarı Oparasyonu 5. gününde hızla sürerken Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda beşinci güne girildi. Ordu birlikleri ve yerel unsurların ilerleyişi sürüyor. Barış Pınarı Harekâtı'ndan önemli elişmeler yaşanıyor. Harekatta Rasulayn kontrol altına alındı. Beşinci günde gözler Tel Abyad'a çevrildi.

MSB'den yapılan açıklamada; "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu." ifadeleri kullanıldı.

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