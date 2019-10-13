HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la yaptığı telefon görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlattı.

Erdoğan, görüşmede Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terör tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar harekatın süreceğini, böylece topraklarını terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin de gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanabileceğini ifade etti.

"İngiltere'nin operasyondan duyduğu rahatsızlık iletildi"
İngiltere Başbakanlık Ofisi sözcülüğünden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü ve bölgedeki insani durumu kötüleştirebilecek, DEAŞ'le mücadelede kaydedilen ilerlemeyi sekteye uğratabilecek askeri operasyon nedeniyle İngiltere'nin duyduğu derin kaygıyı dile getirmiştir. Başbakan Türkiye'nin askeri operasyonunun İngiltere tarafından desteklenilemeyeceğini açık bir şekilde ifade etmiştir. Başbakan, Erdoğan'ı operasyona son verip diyaloğa girmeye davet etmiş, İngiltere'nin ve uluslararası partnerlerin ateşkesi mümkün kılacak müzakereleri desteklemeye hazır olduğunu belirtmiştir." denildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Nedim Şener'den HDP'li Nursel Aydoğan'a kapak gibi yanıt
Buket Aydın'la Fatih Altaylı arasında kıyafet atışması
O partiler 'Biz Türkiye'yiz' sloganına destek verdiler
TGRT Haber ekibi ateş altında kaldı: 'Oğlum vuruyorlar bizi'
İtalya'da Cengiz ve Merih için skandal sözler: Türkiye'ye geri gönderin
Milli sporcu İbrahim Çolak'tan tarihi başarı
ÖNCEKİ HABERLER
Yangın ihbarına gitti! Hayatının şokunu yaşadı
MSB fotoğraf paylaştı! Komandolar Rasulayn’da!
UEFA, Milli Takım'ın gol sevincini hazmedemedi
Erdoğan'dan 9 aylık Muhammed'in ailesine taziye
Fransa Türkiye'ye silah ihracatını durdurdu
Kadın dizisi için felaket senaryosu! FOX fişini erken çekecek
Yorumlar 1 yorum