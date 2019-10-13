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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan skandal Barış Pınarı açıklaması

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Barış Pınarı operasyonuna yönelik skandal açıklamalar yaptı. Akıncı ''şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır'' açıklamasında bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Barış Pınarı Harekatı'nın dördüncü gününde açıklama yaptı. Akıncı, açıklamasında harekata destek belirtmediği gibi Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlara son veren 1974 Barış Harekatı'nın da bir savaş olduğunu iddia etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı dördüncü gününde açıklama yaptı.

1974 Kıbrıs ve Pınar barışı harekatı için skandal sözler

Akıncı, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, operasyona açık bir destek belirtmediği gibi, Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlara son veren 1974 Barış Harekatı'nın da bir savaş olduğunu savundu.

Akan su değil kandır

Akıncı, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" ifadelerini kullandı.

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