Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor! İşte dakika dakika son gelişmeler

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getiririlen YPG'li terörist sayısı ise 459 olarak açıklandı. TSK ve ÖSO güçleri Fırat'ın doğusunda plan çerçevesinde ilerleyişini sürdürüyor. İşte dakika dakika son gelişmeler...

Fırat'ın doğusundaki Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.

TSK birlikleri ve ÖSO mensupları gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad ve Resulayn tarafına geçiş yaptı. Resulayn’ın çevresindeki köyler temizlenerek çember altına alındı.

Resulayn, 120 kilometrelik hat üzerindeki en kritik noktalardan birisi.

Öldürülen YPG'li terörist sayısının 459 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, harekatta etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin son durumu açıkladı. Bakanlık, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam YPG'li terörist sayısının 459 olduğunu duyurdu.

Hedefler vuruldu

Tel Abyad'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine bugün de obüs atışları yapıldı. Kentteki çatışma sesleri Akçakale'den duyulurken sınır hattında zırhlı araçlar görüldü.

Komandolarımız Rasulayn'da

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından 'Kahraman Komandolarımız Rasulayn'da' paylaşımı yaptı. Paylaşımda Rasulayn'daki komandoların ilk fotoğrafı yer aldı.