YPG'liler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçtı

İşte ABD yapımı zırhlı araçların özellikleri

M998 Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Vasıta (M998 High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) askeri kullanım için üretilen 4 X 4 sınıfında AM General firması tarafından geliştirilmiş bir taşıttır. Bu taşıt daha önceden Amerikan Ordusu servisindeki M151 MUTT, M561 Gama Goat, M718A1 ve M792 model cankurtaranlar, CUCV ile diğer ülke ve ordular tarafından kullanılan hafif sınıf araçların yerine geçmiştir. Humvee daha sonra üretilecek sivil amaçlı Hummer ve SUV taşıtlarına ilham kaynağı olmuştur.