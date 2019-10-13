YPG'liler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçtı
Fırat'ın doğusunda devam eden operasyonda YPG'li teröristler ABD yapımı milyonluk zırhlı araçları bırakıp kaçtı. 1 milyon 300 bin liralık araçlar ÖSO'cuların eline geçti.
Barış Pınarı Harekatı'nın dördüncü gününde ele geçirilen kritik bölge olan Rasulayn'da Amerikan yapımı zırhlı araçlar bulundu. TSK'nın harekatıyla Suriye'nin kuzeyinde köşeye sıkışan YPG, ABD'den aldığı mühimmat ve askeri araçları bırakıp bölgeyi terk ediyor.
Suriye Milli Ordusu, Resulayn'da YPG'yi uzaklaştırırken, bıraktıkları araçları da ele geçirdi. Bu araçlar arasında yaklaşık 1 milyon 300 bin Türk Lirası üretim maliyete sahip Amerikan malı zırhlı Humvee olması da dikkatlerden kaçmadı.
İşte ABD yapımı zırhlı araçların özellikleri
M998 Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Vasıta (M998 High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) askeri kullanım için üretilen 4 X 4 sınıfında AM General firması tarafından geliştirilmiş bir taşıttır. Bu taşıt daha önceden Amerikan Ordusu servisindeki M151 MUTT, M561 Gama Goat, M718A1 ve M792 model cankurtaranlar, CUCV ile diğer ülke ve ordular tarafından kullanılan hafif sınıf araçların yerine geçmiştir. Humvee daha sonra üretilecek sivil amaçlı Hummer ve SUV taşıtlarına ilham kaynağı olmuştur.
17 farklı tasarımı var
Amerikan Ordusu servisinde en az 17 farklı HMMWV tasarımı bulunmaktadır. HMMWV araçları kargo/birlik taşıma, otomatik silah platformu cankurtaran (dört adet sedyeli veya sekiz adet oturan yaralıya kadar), M220 TOW taşıyıcı, M119 obüs çekici, M-1097 Avenger Kaideye Monteli Stinger platformu, MRQ-12 doğrudan hava destek aracı, S250 barınak taşıyıcı ve diğer rollerde kullanılmaktadır. Araç normal şartlarda 76 santimetreye ya da baca aparatı ile 1.5 metreye kadar derin sulardan geçebilir.