YPG ile ABD arasındaki gizli görüşme sızdı! 'Bizi sattınız' deyip ABD'yi tehdit ettiler

YPG'liler ile ABD arasında gerçekleştirilen gizli görüşmede iddiaya göre YPG'li teröristler, "Bizi sattınız, bu etik değil" deyip kendilerine yardım edilmemesi durumunda, Türkiye'ye karşı Rusya'dan yardım isteyeceklerini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'nda 5. güne girilirken, ABD basınında dikkat çeken bir haber yer aldı. CNN International, ABD'li yetkililerin YPG'li isimlerle bir araya geldiğini ortaya çıkardı. Gizli yazışmaları ortaya çıkaran CNN, Suriye Demokratik Güçleri'nden üst düzey bir yetkilisinin ABD'li yetkililerle masaya oturduğunu aktardı.

"Bizi sattınız, bu etik değil"

ABD'nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Yardımcısı William Roebuck ile Suriye Demokratik Güçleri'nden temsilcinin Perşembe günü buluştuğunu aktaran CNN internet sitesindeki haberde, teröristlerin, "Bizim insanlarımızı koruma gayretiniz yok, başka birilerinin de gelip bizi korumasını istemiyorsunuz. Bizi sattınız, bu etik değil" dediğini yazdı.

"Kürtlerin Rusya'ya yanaşmasını istemiyoruz"

Haberde, SDG'li yetkilinin ABD'den hem yardım hem de izin istediği belirtildi. Barbara Starr ve Ryan Browne imzalı haberde ABD'den Türkiye'nin operasyonunu durdurması için yardım istediği, bunun olmaması durumunda da SDG'nin Şam'da Esad rejimi ile veya Rusya ile anlaşma yapması için izin istediği belirtildi. Terör örgütünün, Türkiye'ye karşı Rusya'dan yardım isteyeceği ve uçuşa yasak bölgede Rus savaş uçaklarını talep etmeyi düşündüğü de belirtilirken CNN'e konuşan ABD'li yetkililer, "Kürtlerin Rusya'ya yanaşmasını istemiyoruz" ifadesini kullandı.

"Ya bu operasyonu durdurursunuz ya da Rusya'yı alırız"

Teröristlerin sözde yetkilisinin, "Benim insanlarımı koruyup korumayacağınızı bilmem gerek, bu bombaları durdurup durduramayacağınızı bilmeliyim. Eğer siz yapamazsanız Rusya ve Esad rejimi ile bir anlaşma yapmak zorunda kalırım ve onların uçaklarını bölgeye çağırırım" dediği belirtildi. Haberde SDG'li teröristin Roebuck'a, "Kendimi basına giderek ABD'nin bizi yalnız bıraktığını söylememek ve Rusya ya da Suriye rejimine ait uçakların hava sahasını almaya davet etmemek için iki gündür kendimi tutuyorum. Ya bu operasyonu durdurursunuz ya da Rusya'yı alırız" dediği belirtilirken ABD'li yetkilinin de bu konuyu ABD Dışişleri Bakanlığı'na aktaracağına dair söz verdiği ve "Ani karar alma" dediği vurgulandı.