Yatırım fonlarındaki altın miktarı tüm zamanların rekorunu kırdı

Dünyada yatırım fonlarındaki altın miktarı geçtiğimiz ay 2 bin 808 tona ulaşarak, tüm zamanların rekorunu kırdı.

Yılbaşından bu yana küresel altın fonları 368 ton altın aldı. ABD'de altın fonlarına, yıl başından bu yana toplam 10,5 milyar dolarlık para akışı oldu.

Trump'ın azil süreci

Dünya Altın Konseyi Raporu'na göre ABD Başkanı Donald Trump'a karşı yürütülen azil süreci ticaret savaşlarının gidişatını, dolayısıyla altın fiyatlarını etkileyebilecek.

Para politikaları şekillendirecek

Altın fiyatındaki hareketler, merkez bankalarının para politikası hamlelerine göre şekillenmeye devam edecek.