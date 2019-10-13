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Saadet Partili yöneticiye Barış Pınarı gözaltısı

Barış Pınarı Harekatı beşinci gününe girdi. Operasyonla ilgili Saadet Partisi'nden skandal açıklamalar geldi. Saadet Partili belediye meclis üyesi operasyonu Habil ve Kabil arasındaki savaşa benzetince gözaltına alındı.

Kocaeli Dilovası Belediye Meclisi'nde Barış Pınarı Harekatı’na yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan Saadet Partili belediye meclis üyesi M.D., adliyeye sevk edildi.

Şu an yapılan savaş Habil ve Kabil arasındaki savaştır

Dilovası Belediyesi’nin 10 Ekim günü yapılan aylık meclis toplantısında söz alan M.D., "Savaşın hiçbir şeye faydası olmadığı gibi kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmez.Bugün Ortadoğu ve Rojava bölgesinde şu an gerçekleştirilen savaş bu ülkeye ve coğrafyaya huzur getirmediği gibi barış da getirmeyecektir. Şu an yapılan savaş Habil ve Kabil arasındaki savaştır. Bu savaş doğru bir savaş değildir. Kardeşler arasındaki nifak tohumlarıdır. Bizim aramızdaki kardeşlik sözde bir kardeşliktir.

Şu anda da zalimler birleşmiştir

Söz konusu Kürtler olunca CHP, MHP hepsi birleşiyor. Söz konusu mazlumlar olunca zalimler birleşiyor. Şu anda da zalimler birleşmiştir, er ya da geç mazlumlar bunun neticesi ile özgürlüğüne kavuşacaktır" dedi. 

Gözaltına alındı

M.D.’nin konuşması üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün Dilovası’ndaki evine giderek M.D.’yi gözaltına aldı. M.D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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