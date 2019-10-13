Dilipak'tan operasyon açıklaması: Hassas noktalardan birinde terör olayı yaşanabilir

Yeni Akit yazarı Dilipak, Fırat'ın doğusunda yürütülen operasyonla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Dilipak, "Hassas noktalardan birinde bir terör olayı yaşanabilir." diyerek uyardı.

ABD Başkanı Donald Trump'a güven duyulamayacağını belirten Dilipak, "Mesela DEAŞ üzerinden batıda birtakım ses getiren eylemler yaşanabilir ve bu gerekçe ile hedef ülke bölgede yeni bir operasyon başlatabilir" diye yazdı.

"Bölgenin tamamını ele geçirsek bile, bölgenin kontrolü kolay olmayacak" diyen Dilipak, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Örgüt temsilcilerine bilgi aktaracaklar"

ABD askeri tesislerindeki silahların önemli bir bölümü PYD’lilerin eline geçmiş durumda. Dolayısı ile çevreden sürekli taciz atışlarına maruz kalacağız ve 30 km dışından kontrol altındaki güvenli bölgeye yönelik saldırılara karşı müteyakkız olmamız gerekli. Unutmayalım ki, biz kontrolü ele geçirdikten sonra da ABD içeride olacak ve sürekli olarak kontrol dışı giriş çıkış yapacak, devriye gezecek, içerideki personeli üzerinden dışarıda himayeleri altındaki örgüt temsilcilerine bilgi aktaracaklar.

"Şova dönüştürülecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın 13 Kasım'daki görüşmesine değinen Dilipak, "Eğer 13 Kasım’da Erdoğan Trump’la konuşursa, sonrası için bir yol haritası ortaya koyacak olsalar bile, bunun özellikle ABD için seçim sürecinde, kendini başarılı olarak gösteren bir şova dönüştürüleceğini ve Türkiye’nin de planını gerçekleştirdiği için başarılı olduğu mesajı ile geçiştirilmek isteneceğini düşünenler var. Trump seçime gidiyor ve fanatik bir topluluk olan Evengeliklerin beklentilerine uygun bir mesaj vermesi gerekiyor" dedi.

"Terör eylemi yaşanabilir"

Hassas noktalardan birinde terör eylemi olabileceğini öne süren Dilipak, "Mesela DEAŞ üzerinden batıda birtakım ses getiren eylemler yaşanabilir ve bu gerekçe ile hedef ülke bölgede yeni bir operasyon başlatabilir” ifadelerini kullandı.

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