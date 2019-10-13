Mustafa Akıncı'nın skandal Barış Pınarı açıklamasına Ömer Çelik'ten yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal "su değil kan akıyor" açıklamasına sert tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Barış Pınarı Harekatı'nın dördüncü gününde açıklama yapmış,açıklamasında harekata destek belirtmediği gibi Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlara son veren 1974 Barış Harekatı'nın da bir savaş olduğunu iddia etmişti.

Bu açıklamalar basiretsizlik ve saygısızlık

Çelik Akıncı'nın açıklamalarını basiretsizlik ve saygısızlık olarak nitelendirirken şunları kaydetti: "Türkiye’yi terör örgütleriyle diyaloga davet etmek, Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birine yakışmaz. Böyle bir sorumsuzlukla o makam yan yana durmaz.

Sn Akıncı ayrıca Kıbrıs Türklerinin zulümden kurtulmasını sağlayan Kıbrıs Barış Harekatı’mızı da eleştirmiş. Cumhurbaşkanı olduğu ülkenin kurtuluşunu sağlayan bir harekatı eleştiren kişi konumuna düşmüştür Sn Akıncı.

Barış Pınarı Harekatı bir cinayet şebekesine karşı yapılıyor

Barış Pınarı Harekatı bir cinayet şebekesi olan terör örgütüne karşı yapılıyor. Sn Akıncı terör örgütüne karşı tek bir cümle kuramıyor ama teröre karşı mücadelemizi eleştiriyor. Bu açık bir saygısızlıktır.

Sn Akıncı, ülkemiz Barış Pınarı Harekatı ile bir cinayet şebekesine karşı mücadele ediyor. Size bu cinayet şebekesinin alçak saldırıları sonucu sadece son birkaç günde içinde bebekler de olan kaç vatandaşımızın, kaç askerimizin şehit olduğunu hatırlatırım.

Şehit olan arkadaşlarınızın hatırına saygısızlık ettiniz

Sn Akıncı size Kıbrıs Barış Harekatı’nın hangi soykırım ve cinayet şebekesine karşı yapıldığını hatırlatmak zorunda kalmamız da çok üzücüdür. Şehit olan arkadaşlarınızın hatırına bu basiretsiz ve saygısız dili kullanmamalıydınız.

Kim karşımızda durdu, unutmadık, unutmayacağız

Kıbrıs Barış Harekatı bir cinayet şebekesine karşı yapılmış ve barışı tesis etmiş bir harekattır. Barış Pınarı Harekatı da bir cinayet şebekesine karşı yürüttüğümüz terörle mücadeledir. Bu mücadelelerde kim yanımızda durdu, kim karşımızda durdu, unutmadık, unutmayacağız.

Sn Akıncı keşke adınızı haklı ve meşru olandan yana yazdırsaydınız. Keşke bir Cumhurbaşkanı olarak terör örgütleriyle diyalog çağrısı yapan kişi olmasaydınız."