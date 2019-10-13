Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini isteyen ülkeler operasyon rahatsız etti

Türkiye kendisi için tehdit oluşturan Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek için dört gün önce harekete geçti. 35 yıldır terör örgütleriyle mücadele eden Türkiye bu kez bu coğrafyanın terör örgütlerinden tamamiyle temizlenmesinde kararlı görünüyor.