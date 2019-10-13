Fenerbahçe eksiklerine kavuşuyor Ersun Yanal'ın iki göz bebeği geri dönüyor

Fenerbahçe'de uzun süredir sahalarda olmayan Hasan Ali Kaldırım, Garry Rodrigues ve Victor Moses, geri dönmek için gün sayıyor.

ABD'deki tedavisinin ardından Milli aradan sonraki ilk lig maçında sahalara dönmesi beklenen Hasan Ali Kaldırım, Ersun Yanal'ın yüzünü güldürdü.

Elindeki sakatlıktan tamamen kurtulan ve oynayacak duruma gelen Serdar Aziz'in de Zanka'yla birlikte savunma ikilisini oluşturması bekleniyor.

Garry Rodrigues ve Victor Moses'ın da takımla çalışmalara başlayacak olması Teknik Direktör Ersun Yanal'ın moralini yükseltti.

Hayalimdeki 11'e kavuşacağım

Yardımcılarıyla birlikte kadro hakkında görüşmeler yapan Ersun Yanal'ın "Milli takımda sakatlanan Emre'nin de kadroda alternatifi var. Ancak alternatifi bulunmayan mevkilerdeki oyuncularımızın hazır hale gelmesiyle birlikte Denizli maçında hayalimdeki 11'e kavuşacağım. Uzun bir aradan sonra tam kadroya yakın çalışma yapacak olmamız, takımı pozitif şekilde etkileyecek ve daha da güçleneceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.