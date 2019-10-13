HABER /  POLİTİKA

Numan Kurtulmuş'tan operasyon açıklaması! ABD hiç bir zaman göze alamaz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı canlı yayın programında Barış Pınarı Harekatı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kurtulmuş ''ABD hiç bir zaman Türkiye ile ipleri koparmayı göze alamaz'' dedi.

 Numan Kurtulmuş, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili tüm gelişmeleri ve gündemdeki sıcak başlıkları CNN Türk'te 'Hafta Sonu' programında yanıtladı.Kurtulmuş, "Hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Sivillere hassasiyet gösteriyoruz" dedi. Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Barış Pınarı Harekatı için uzun süredir hazırlık yapılıyordu. Hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Sivillere hassasiyet gösteriyoruz.

Operasyonun hedefleri neler?

Operasyonun ne zaman biteceğine yönelik bir zaman vermek doğru değil. Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’ye yönelik gelecek tehditleri tümüyle engellemek ve o koridoru bir barış koridoru haline getirmek, Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak ve Türkiye’de bulunan Suriyeli kardeşlerimizin o bölgeye geri dönmesini sağlamak.,

Türkiye bu operasyon öncesi son ana kadar oyalandı

Türkiye bu operasyon öncesi son ana kadar oyalandı ama sabrın da bir sonu var. Sınırları belli olan bir bölge var ve biz bu bölgede terörün olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla bu operasyon bu hedeflerle ortaya çıktı.

Suriye’nin bir karış toprağında gözümüz yoktur

Türkiye’nin gizli ajandasının olduğunu zannedenlerin esas gizli ajanda kendi zihninde.  Onlar dünyanın dört bir yanında kendi menfaatlerini elde etmenin peşinde. Suriye’nin bir karış toprağında gözümüz yoktur. Hatta daha ilerisini söyleyeyim bu toprakların bir damla petrolünde de gözümüz yoktur.

ABD hiçbir zaman göze alamaz

Uzunca bir süredir uyarıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız delilleriyle görüntüleriyle her fırsatta yüzlerine söylemiştir. Pentagon ağırlık bir yapı burada bir terör koridoru oluşturmaya destek verdiler. ABD hiç bir zaman Türkiye ile ipleri koparmayı göze alamaz.

Türkiye burada söylediklerinden vazgeçmeyecek.

Ambargo uygulayacaklarmış. Böyle ambargo tehditlerine pabuç bırakacak bir ülke değiliz. Şimdi Türkiye kendi İHA'larıyla SİHA'larıyla bölgede yer alıyor. Türkiye kendi göbeğini kendi kesmek zorundadır.Her patlatılan bombanın arkasında bir strateji vardır. Bu da büyük ülkelerin stratejisidir.

İlgili Haberler
Suriye Milli Ordusu köylüler tarafından sevinçle karşılandı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den net mesaj: Suriye'yi terk etsinler Suriye Milli Ordusu Rasulayn'ın doğusundaki Sanayi bölgesinde kontrolü sağladı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini isteyen ülkeler operasyon rahatsız etti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Metin Feyzioğlu sıfır noktasında! 'Söylediğim birilerinin canını çok yakmış'
Dilipak'tan operasyon açıklaması: Hassas noktalardan birinde terör olayı yaşanabilir
Mustafa Akıncı'nın skandal Barış Pınarı açıklamasına Ömer Çelik'ten yanıt
Harekattan rahatsız olan İsrail Kürtleri korumak için YPG'ye silah verecek
YPG ile ABD arasındaki gizli görüşme sızdı! 'Bizi sattınız' deyip ABD'yi tehdit ettiler
Nedim Şener'den PKK sempatizanı avukat Eren Keskin'e ayar
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe eksiklerine kavuşuyor Ersun Yanal'ın iki göz bebeği geri dönüyor
Evimin altından fay hattı geçiyor mu MTA sorgulama
AÖL 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak ders ekle/sil
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan annelere müjde! 10 bin kadına destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
Abiy Ahmet kimdir nereli Nobel Barış Ödülü'nü aldı
Yorumlar 6 yorum