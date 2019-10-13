Ahmet Hakan'dan sert eleştiri: Bu da galiba yeni gelin namazı

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafı paylaşarak sert eleştirilerde bulundu. Hakan, "Yeni gelin sunumu gibi! Bu da galiba yeni gelin namazı!" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yayılan "namaz" fotoğrafını köşe yazısında paylaşan Ahmet Hakan, "Bizim ceza kanununa din ve dince kutsal sayılan değerleri kişisel rüküşlüklere alet etmek” diye bir madde mi eklesek acaba? Yoksa durduramayacağız bu coşkun akan rüküşlüğü!" yorumunda bulundu.

Hakan, "Rüküş Namaz" başlığı açtığı yazısında şunları yazdı:

"Yeni gelin sunumu gibi"

Fotoğraf için "Rönesans tablosu gibi bir şey!" değerlendirmesi yapan Hakan "Yeni gelin sunumu gibi! Bu da galiba yeni gelin namazı!" diye yazdı.

"Her baktığımda yeni bir detay yakalıyorum"

Bir tarafta topuklu bir ayakkabı... Bir tarafta artık ne alakaysa Eyfel Kulesi magneti... Bir ayini andırırcasına düzenlenmiş tuhaf bir ışıklandırma... Kıble tarafına özenle yerleştirilmiş parfüm şişeleri... Kırlentlerin arasından göz kırpan renk uyumlu çanta... Baktıkça bakasım geliyor! Ve her baktığımda yeni bir detay yakalıyorum.

"Dini kişisel rüküşlüklere alet etmek..."

Bizim ceza kanununa... “Din ve dince kutsal sayılan değerleri kişisel rüküşlüklere alet etmek” diye bir madde mi eklesek acaba? Yoksa durduramayacağız bu coşkun akan rüküşlüğü!

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