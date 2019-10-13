TSK Tel Abyad'ın önemli kasabası Suluk'ta kontrolü ele aldı

TSK, Fırat'ın doğusundaki harekatta iki cepheyi birbirine bağlayan yolun üzerindeki stratejik Suluk kasabasında kontrolü sağladı.

Suriye iç savaşıyla birlikte Özgür Suriye Ordusu'nun denetimine giren kasaba 2014 yılında muhaliflere karşı saldırıya geçen IŞİD'in kontrolüne girmişti.

2016'da YPG kontrolüne geçmişti

Suluk, 2016'da ise ABD'nin hava desteğiyle YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri tarafından ele geçirildi.

Kasabaya sırasıyla IŞİD, ÖSO ve YPG girmişti.

Stratejik iki yolu birbirine bağlıyor

Barış Pınarı Harekatı'nın her iki cephesi olan Rasulayn ve Tel Abyad'ı birbirine bağlayan yol üzerinde bulunan Suluk'un stratejik bir önemi bulunuyor.