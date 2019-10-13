Fransa Futbol Federasyon Başkanı'ndan Milli maçımız öncesi provokasyon açıklaması!

Pazartesi akşamı Fransa ile oynayacağımız Milli maç öncesi Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Graet'ten ilginç bir açıklama geldi.

Maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu ile toplantı talep ettiklerini belirten Le Graet, ilk karşılaşmada oyuncularının tüm maç boyunca ve milli marşlarında bile ıslıklandığını belirtti.

Ancak, Stade de France'ta işlerin iyi gideceğini düşündüğünü belirten Le Graet, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Kolay olmayacak elbette. Çünkü, Türk taraftarlar sayıca fazla olacak. Onlardan tek isteğimiz, milli marşımızı ıslıklamamaları olacak. Eğer, tribünlerden ıslık sesleri yükselirse milli marşın sesini daha fazla açacağız. Ayrıca, maçtan önce Türkçe anonslar yapılacak ve ricamız iletilecek."

Provokasyonlara karşı önlemler alındı

Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği operasyonla ilgili soruya Le Graet, "Bu bir futbol maçı. Bence öyle de geçecek. Her iki takım da iddialı ve iyi futbol oynuyor. Bu konuda hiçbir endişem yok. Her türlü provakasyona karşı ekstra güvenlik önlemleri alındı." cevabını verdi.

Güvenliğe güveniyorum

Stadyumda 600 polisin olacağını ve ayrıca 1400 güvenlik görevlisinin olacağını hatırlatan Le Graet, "Bu maçı diğer maçlar gibi ele alıyoruz. Güvenlik görevlilerine güveniyorum." dedi.

Noel Le Graet, mücadelede Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Spor Bakanı Roxana Maracineanu'nun olacağını Türkiye'den ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yer alacağını açıkladı.