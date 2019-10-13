HABER /  DÜNYA

Erdoğan'ın başdanışmanı Gülnur Aybet'ten uluslararası medyaya ayar!

Türkiye'nin uzun zamandır hazırlıklarını sürdürdüğü 'Barış Pınarı Harekatı' tüm hızıyla devam ederken Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet uluslararası basında önemli açıklamalarda bulunarak tarihe not düşüyor.

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı Gülnur Aybet uluslararası basın yayın kuruluşlarında verdiği röportajlarıyla gündeme bomba gibi oturdu. Aybet Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yanlış algıları ortadan kaldıracak açıklamaları ile dünyayı aydınlatıyor zaman zaman da dünya basınına ayar veriyor.

Son olarak İngiliz Channel 4 News kanalına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet kendisini konuşturmayan moderatöre tarihi bir ders verdi.

Moderatör, "Başkaları ise sizin bu koridora teröristleri gönderdiğiniz söylüyor, çünkü, DAEŞ militanları serbest bırakılıyor. Yıllardır Suriye'de terörizmi desteklediniz" diyerek Gülnur Aybet'i köşeye sıkıştırdığını düşünürken tarihi bir ders aldı.

Bunların hepsi yalan

Yalnızca terör destekçisi yayınları izlediği anlaşılan Channel 4 News moderatörüne Gülnur Aybet,"Bunların hepsi yalan, DAEŞ teröründen en çok zarar gören ve DAEŞ terörünü Kuzey Irak'tan koalisyondaki ülkeler arasında tek başına en fazla temizleyen ülke biziz. DAEŞ saldırılarına, koalisyondaki ülkelerin hepsinden daha çok maruz kaldık." ifadelerini kullandı.

Bu söylediğiniz korkunç bir yalan

Gülnur Aybet konuşmasına devam ederken Türk askerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda ve öncesinde verdiği kayıpları unutan ve manipülasyon yapmaktan çekinmeyen moderatör "ikili oynuyorsunuz" diyerek büyük bir skandala imza attı. Bu cevap karşısında iyice sinirlenen Aybet, "DAEŞ militanlarını gönderdiniz şeklindeki bir yalanı ciddi ciddi dile getirmeniz haksızlık. Bu yaptığınız gerçekten çok ayıp Türkiye'de DAEŞ terörü yüzünden ölen insanlara biraz saygınız olsun. Suriye'de DAEŞ'e karşı savaşırken hayatını kaybeden askerlerimize biraz saygınız olsun. Bu söylediğiniz korkunç bir yalan." ifadelerini kullandı..

İlgili Haberler
Busenaz Sürmeneli'den tarihi başarı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı YPG/PKK füzeyle sivilleri vurdu: 2 ölü Türk ordusundan Suriye operasyonu için tarihi taktik! Tel Abyad böyle alındı BAE kanalı Al Arabiya'nın "Türkiye sivilleri öldürüyor" yalanı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini isteyen ülkeler operasyon rahatsız etti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
YPG/PKK Gandura-Münbiç otoyolunda füzeyle sivilleri vurdu: 2 ölü
Yeni Yargı Paketi! Erdoğan: Uyuşturucu suçlarına kesinlikle indirim yapılmayacak
Fransa Futbol Federasyon Başkanı'ndan Milli maçımız öncesi provokasyon açıklaması!
Ahmet Hakan'dan sert eleştiri: Bu da galiba yeni gelin namazı
Numan Kurtulmuş'tan operasyon açıklaması! ABD hiç bir zaman göze alamaz
Metin Feyzioğlu sıfır noktasında! 'Söylediğim birilerinin canını çok yakmış'
ÖNCEKİ HABERLER
SSK'lıyım emekli olunca kaç para emekli maaşı alırım hesaplaması
2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman başlangıç tarihi
Mahkemeden emsal karar! Paranızı geri alabilirsiniz
BM: Suriye'nin kuzeydoğusunda göç edenlerin sayısı 400 bini aşabilir
2019 okul tatilleri ilk ara tatil ne zaman MEB kaç gün var?
Seferberlik emri nedir yaş sınırı var mı e devlet seferberlik emri sorgulama
Yorumlar 3 yorum