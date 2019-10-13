MEDYA

BAE kanalı Al Arabiya'nın "Türkiye sivilleri öldürüyor" yalanı

Fırat'ın doğusunda sürdürülen harekata destek vermeyen Avrupa medyasında çıkan yalan haberlere Arap medyası da eklendi.

Barış Pınarı Harekatı başladığı günden itibaren Avrupa Birliği karşısında bulunduğuna ve durdurulması gerektiğine dair açıklamalar yapıyor. Avrupa medyası da sivil ölümlerinin gerçekleştiğine dair yayınlar yapıyor. 

Al Arabiya da katıldı

Bunlara en son Birleşik Arap Emirlikleri’e ait Al Arabiya kanalı da katıldı. Yalnız bir farkla; muhabir Türkiye'nin operasyon düzenlendiği bölgede iki çocuğu caddenin ortasında yere yatırarak ucuz bir propagandaya imza attı.

ÇOCUKLAR KOŞARAK GİTTİ

Görüntülerde çocukların arkadan koşturduğu dikkatlerden kaçmadı. Ağlamak ile gülmek arasında kalan muhabirin tavırları da komediyi gözler önüne serdi.

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