SPOR

Milli sporcu İbrahim Çolak'tan tarihi başarı

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde dünya şampiyonu oldu.

Milli sporcu İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda, halka aleti finali yapıldı.

İbrahim Çolak, 14.933'lük derecesiyle şampiyon olurken, cimnastikte büyüklerde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Milli cimnastikçi ayrıca Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı taleplerine ret
Baba oğul eve gireceği sırada gaspa uğradı
Gaziantep'te midibüs ile traktör çarpıştı! Yaralılar var
UEFA, Milli Takım'ın gol sevincini hazmedemedi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AB'ye ve Arap Birliği'ne tepki
Milli sporcu İbrahim Çolak'tan tarihi başarı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
TGRT Haber Ekibi Çatışmanın Ortasında Böyle Kaldı
60 saniyede bugün 12 Ekim 2019
Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında son durumu sahada inceledi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine havan saldırısı
Kamışlı'da YPG/PKK’lıların Nusaybin'e havan topu atışı kameraya yansıdı
YPG'den iki ilçeye havanlı saldırı! Şehitlerimiz ve çok sayıda yaralı var
Suriye Milli Ordusu Resulayn'a böyle girdi
28 Ekim 2019 yarım gün mü öğleden sonra okul yok mu?