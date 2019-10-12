SPOR

Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e "Başka kravat bulamadın mı hoca?"

Türkiye'nin Arnavutluk'u 1-0 yendiği maçı değerlendiren Erman Toroğlu, "Şenol Hoca, başka kravat bulamadın mı? Neden milletin ağzına sakız veriyorsun?'' dedi.

A Milli Takım'ın Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu'nda Arnavutluk'u son dakika golüyle yendiği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erman Toroğlu, Şenol Güneş'te tepki gösterdi.

''Başka kravat bulamadın mı''
Toroğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; Şenol Güneş’e bir çift lafım var. Hocam başka kravat bulamadın mı allah aşkına. Milletin ağzına sakız veriyorsun. Sponsor yolladıysa kravatsız çık yani ne var.”

''Konya'da hep başarılı olduk''
İstanbul'da maça üç büyük takımın taraftarının geldiğini belirten Toroğlu "Sempatik değil... Konya'da hep başarılı olduk. Konya seyircisi sınıfı hep geçti. Konya, Eskişehir, Bursa gibi şehirlerde seyirci olduğu gibi takımı destekliyor, kendi takımı gibi destekliyor. Burada ise öyle birşey yok. Burada tempo düşüyor, seyirci futbolcuyu itemiyor" dedi.  

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Başka kravat bulamadın mı hocam
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve sakıncalı 1211 ürünün listesini açıkladı
YPG'nin Nusaybin'deki taktiği önce eve sonra toplanan kalabalığa saldırı 
YPG/PKK yandaşları İsviçre'de polisle çatıştı
Mesut Barzani Barış Pınarı Harekatı açıklaması Operasyonları durdurun
Rasulayn'da ABD zırhlı aracı ele geçirildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Barış Pınarı Harekatı 'Rasulayn' kontrol altına alındı
Sıla Gençoğlu'na Prof. Dr. Orhan Kural'dan dava şoku!
Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında son durumu sahada inceledi
Barış Pınarı Harekatı şehidi Hacı Bebek son yolculuğuna uğurlanıyor
Talat Bulut'tan Dünya Kız Çocukları Günü kutlamalarına tepki
YPG'den iki ilçeye havanlı saldırı! Şehitlerimiz ve çok sayıda yaralı var
Barış Pınarı Harekatı'nda yeni gelişme Resulayn bölgesi kontrol altına alındı
28 Ekim 2019 yarım gün mü öğleden sonra okul yok mu?