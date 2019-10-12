Barış Pınarı Harekatı'nda yeni gelişme Resulayn bölgesi kontrol altına alındı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan harekat kapsamında Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik sabah saatlerinden itibaren obüs atışları arttı.

Rasulayn bölgesi kontrol altına alındı

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat’ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.

Tel Abyad'da askeri araç yoğunluğu arttı

Harekat kapsamında Akçakale'de bulunan Tel Abyad sınırında askeri araç yoğunluğu yaşandığı gözlendi.