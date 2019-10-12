Barış Pınarı Harekatı'nda yeni gelişme Resulayn bölgesi kontrol altına alındı
Harekatın 4. günü yine yoğun bombardımanla başladı. Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getiririlen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı ise 415 oldu. Fırat’ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan harekat kapsamında Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik sabah saatlerinden itibaren obüs atışları arttı.
Rasulayn bölgesi kontrol altına alındı
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat’ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.
Tel Abyad'da askeri araç yoğunluğu arttı
Harekat kapsamında Akçakale'de bulunan Tel Abyad sınırında askeri araç yoğunluğu yaşandığı gözlendi.