İtalya'da Can Yaman izdihamı! Havalimanına polis korumasında geldi!

Erkenci Kuş dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Can Yaman, İtalya'ya gitti. Can Yaman'ın geleceğini öğrenen yüzlerce hayranı Roma Havalimanı'nda beklemeye başladı.

Ünlü oyuncun gelmesiyle birlikte ise adeta izdiham yaşandı. Yaman'ın etrafını saran kadın hayranları ünlü oyuncuyla fotoğraf çektirebilmek için yarıştı. Can Yaman ise kalabalıktan polisler eşliğinde çıkabildi. O anların videosunu paylaşan Can Yaman, "Roma'ya olağanüstü bir varış oldu.. İlginiz ve sevginiz için çok teşekkürler" notunu yazdı.