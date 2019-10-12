SPOR

Emre Belözoğlu: “Bizim esas kahramanlarımız sınırda”

A Milli Futbol Takımı kaptanı Emre Belözoğlu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bir milli maçtan sonra galibiyetten sonra milli kahraman ilan ediyorlar. Bizim esas kahramanlarımız sınırda. Evlerimizde rahat uyuyorsak onların sayesinde oluyor. Allah onları muzaffer etsin ayaklarına taş değdirmesin” dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında sahasında mücadele ettiği Arnavutluk’u Cenk Tosun’un golü ile 1-0 mağlup etti. Maçın ardından kaptan Emre Belözoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kendileri için kolay bir maç olmadığını söyleyen deneyimli futbolcu, “Ne kadar profesyonel sporcular olsak da bu seviyede defalarca maçlar oynasak da hassasiyetlerimiz çok derin. Ülkemiz bayrağımız bu anlamda hepimizin önceliği. Bir milli maçtan sonra galibiyetten sonra milli kahraman ilan ediyorlar. Bizim esas kahramanlarımız sınırda. Evlerimizde rahat uyuyorsak onların sayesinde oluyor. Allah onları muzaffer etsin ayaklarına taş değdirmesin. Tüm dualarımız onlarla beraber ve onlar için oynadık. Maçtan sonra üzüntülü bir haber aldık 8 şehidimiz varmış. Onların ailelerine sabır diliyorum. Sınırdaki kardeşlerimiz milli takım maçını merak ediyordur. Bizde onları çok merak ediyoruz bilsinler. Biz o yüzden çok güzel bir ülkeyiz. Gerçekten onlara dualarımızla buradan verdiğimiz galibiyetle destek olabildiysek ne mutlu bize. Ailelerine inşallah sağ salim kavuşsunlar” diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD gözlem noktası yakınındaki patlama sonrası McGurk'tan küstah çağrı
Pentagon'dan sert açıklama Türkiye ABD askerlerinin yakınını vurdu
Fransa İzlanda'yı tek golle geçti Türkiye'den intikam almak istiyor
YPG gazetecileri hedef almaya devam ediyor! Kaldıkları otelin yanına havan atıldı
Mohamed Elneny için İtalya’dan sürpriz iddia
ABD'li rahip Brunson'dan Barış Pınarı Harekatı çıkışı '2016'da gördüğüm rüya gerçek çıktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tekirdağ’da su maymunu gören vatandaş hem korktu hem şaşırdı
Şenol Güneş'ten bordo mavi kravat eleştirilerine yanıt
Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında son durumu sahada inceledi
Şenol Güneş "İnşallah o kan içerisinde boğulsunlar"
Tel Abyad'da bu sabah sessizlik hakim
YPG'den iki ilçeye havanlı saldırı! Şehitlerimiz ve çok sayıda yaralı var
Eyüpsultan’da otomobil yoldan çıkıp metrelerce takla attı: 2 kişi ağır yaralı
28 Ekim 2019 yarım gün mü öğleden sonra okul yok mu?