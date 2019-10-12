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Kıraç'tan Vatan Marşı klibi

Ünlü şarkıcı Kıraç, geçtiğimiz yıl bestelediği Vatan Marşı'nı yeni bir düzenlemeyle kendisi seslendirdi. Kıraç, yeni hazırladığı Vatan Marşı klibini de sosyal medyadan paylaştı. Tüyleri diken diken eden Vatan Marşı klibi büyük beğeni topladı.

Söz ve müziği Kıraç'a ait olan Vatan Marşı geçen yıl Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) için özel bir klip olarak yayınlanmıştı. TSK personelinin seslendirdiği ve klipte yer aldığı Vatan Marşı herkesin tüylerini diken diken etmişti.

Kıraç bu defa Vatan Marşı'nı yeni bir düzenleme yaparak kendisi seslendirdi. Kıraç, Vatan Marşı'nın yeni klibini sosyal medya hesabından yayınlandı. Kıraç paylaşımına, "Yalnız değilsin Mehmedim ve asla yalnız olmayacaksın" notunu yazdı. Kıraç'ın Vatan Marşı klibi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İşte Vatan Marşı'nın sözleri

Olur da düşersem hilal uğruna
Bağrına taş bas da ağlama
Şehitlik atamdan yadigar bana
Ağıtlar yakma anam

Anam anam sağ olsun vatan
Vatan olur mu bu dağdan bu taştan
Koynunda yoksa yatan

Biz doğuştan aşığız şanlı bayrağa
Vurgunuz biz ayla yıldıza
Bir ölürüz bin doğarız sen tasalanma
El değmesin yurduma

Anam anam sağ olsun vatan
Vatan olur mu bu dağdan bu taştan
Koynunda yoksa yatan

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