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İHA'lar tespit etti Hedef nokta atışıyla vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MBS) resmi Twitter adresinden İHA ile tespit edilen Doçka'nın vurulma anını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MBS), Barış Pınarı Harekatı kapsamında İHA'lar tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracın Hava Kuvvetleri tarafından tam isabetle vurulma anına ait görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı'nda İHA'larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu" denildi.

Ayrıca, o anlara ait görüntüler de paylaşımda yer aldı.

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