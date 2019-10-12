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Kadın 67. bölüm 3. fragmanı

Kadın dizisi 67. yeni bölümüyle 15 Ekim 2019 Salı akşamı FOX'ta olacak. Kadın'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kadın 67. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Kadın'ın yeni bölümünde neler olacak? Kadın 15 Ekim 2019 Salı akşamı FOX'ta...

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan ve Doruk. Onlarla el ele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

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