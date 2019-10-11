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Barış Pınarı Harekatı'na vatandaştan tam destek!

Bildiğiniz üzere Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde Pkk/Ypg ve Deaş terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde Pkk/Ypg ve Deaş terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Biz de İnternethaber olarak vatandaşa Barış Pınarı Harekatı hakkında ne düşündüklerini ve Mehmetçiğe ne gibi mesajlarınız var diye mikrofon uzattık...

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