Barış Pınarı Harekatı'na vatandaştan tam destek!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde Pkk/Ypg ve Deaş terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.



Biz de İnternethaber olarak vatandaşa Barış Pınarı Harekatı hakkında ne düşündüklerini ve Mehmetçiğe ne gibi mesajlarınız var diye mikrofon uzattık...