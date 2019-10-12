MEDYA

Elimi Bırakma 49. bölüm 2. fragmanı

Elimi Bırakma dizisi 49. yeni bölümüyle 13 Ekim 2019 Pazar akşamı TRT 1'de olacak. Elimi Bırakma'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Elimi Bırakma 49. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Elimi Bırakma 13 Ekim 2019 Pazar akşamı TRT 1'de...

Amerika’da aşçılık okuyan Azra, babasının doğum günü için yurda geri döner. Gelmesiyle birlikte bir gecede yıkılan dünyasına karşı kardeşi Mert’le bilinmez diyarlara yelken açar.

Çelen grubunun varisi olan Cenk, Amerika’daki okuduğu okuldan atıldığının haberiyle gelir. Cenk, ailesini ve özellikle Feride Hanımı şaşkınlığa uğratır. Cenk’in asi tavırları durumu daha da zorlaştırır. Cenk’in bu durumu Çelen ailesini büyük sürprizlere gebe bırakır.

Feride Hanım, fakirlere yoksullara yardım eder, ailesi için her şeyi yapar ve oğlunun yarattığı boşluğu bu şekilde doldurmaya çalışır. Hayatını hep başkalarına adamakta, torunlarını her şeyin üstüne koymaktadır. Ama buna rağmen verdiği emekleri boşa gittiğini ailesini tanıyamadığını görmektedir. Feride Hanım şimdi de son sınavını ailesi ile verecektir.

Azra ve Cenk'in hayatları küçük bir tesadüfle kesişir ancak bu tesadüf hayatlarını birbirine bağlayacak olan ilk kıvılcım olacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Otobüs beklerken otomobilin çarptığı 3 kadın öldü
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yaptırım cevabı
Pentagon: Türkiye operasyonu durdursun
Stoltenberg: Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması söz konusu değil!
Türkiye Arnavutluk maçı golleri ve geniş özeti
ABD'den Türkiye'ye yaptırım hazırlığı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İHA'lar tespit etti Hedef nokta atışıyla vuruldu
Terör yandaşları İHA muhabirine saldırıp telefonunu gasp etti
YPG'den iki ilçeye havanlı saldırı! Şehitlerimiz ve çok sayıda yaralı var
BBC IŞİD'lilerin tutulduğu cezaevlerine girdi
Uşak'ta dedektif gibi iz süren baba oğlunu cezaevinden kurtardı
28 Ekim 2019 yarım gün mü öğleden sonra okul yok mu?
Kayseri'de belediye binasına silahlı saldırı
Resmi tatiller 2020 hangi günler resmi tatiller kaç gün?