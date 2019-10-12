MEDYA

Hercai 17. bölüm fragmanı

Hercai dizisi 17. yeni bölümüyle 18 Ekim 2019 Cuma akşamı ATV'de olacak. Hercai'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Hercai 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai'nin yeni bölümünde neler olacak? Hercai 18 Ekim 2019 Cuma akşamı ATV'de...

Yapımcılığını, Mia Yapım - Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Çanakkale'de otobüs bekleyen 3 kadın feci şekilde öldü
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert yanıt! Misliyle karşılık verilecek
Pentagon: Türkiye operasyonu durdursun
Stoltenberg: Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması söz konusu değil!
Türkiye Arnavutluk maçı golleri ve geniş özeti
ABD'den Türkiye'ye yaptırım hazırlığı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Arka Sokaklar 527. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 92. bölüm 2. fragmanı
YPG'den iki ilçeye havanlı saldırı! Şehitlerimiz ve çok sayıda yaralı var
Afili Aşk 18. bölüm 2. fragmanı
Kadın 67. bölüm 3. fragmanı
28 Ekim 2019 yarım gün mü öğleden sonra okul yok mu?
Aşk Ağlatır 6. bölüm 3. fragmanı
Resmi tatiller 2020 hangi günler resmi tatiller kaç gün?