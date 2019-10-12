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Şenol Güneş "İnşallah o kan içerisinde boğulsunlar"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk galibiyetini değerlendirirken ''Terörü bizim ülkemizde büyütenler inşallah o kan içerisinde boğulsunlar” ifadelerini kullandı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımı, evinde Arnavutluk’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ay-yıldızlıların hocası Şenol Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Öncelikle karşılaşmada taktığı kravatın bordo-mavi olmasına değinen Güneş, “Türkiye’nin en üzüntülü olduğu dönemde anlamsız bir şey konuşuyoruz. Futbolu bile konuşmak istemezken kıyafetlere giriyoruz. Sponsor veriyor biz giyiyoruz. Aklımızdan ucundan geçmez, kravatın ne anlamı var maçla” diye konuştu.

“İnşallah o kan içerisinde boğulsunlar”

Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olan askerlerimiz ve vatandaşlarımız için üzgün olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Futbol yorumunu yapmadan şehitlerimizden ülkemizin insanının hayattan göç etmesinin konuşulmasından yanayım. Üzüntümüz sonsuz. Ülkemizin neresinde olursa olsun askerimiz, sivil insanımız bizim evladımız. Üzgünüz maalesef şehit sayımız fazla. Dünyanın hiçbir yerinde insanlar ölmesin ama ülkemiz yıllardır terörle uğraşıyor. Böyle bir dönemde maç yapmak zor. Bu terörün bir gün bunları planlayanların evinde olması benim dileğimdir. Ülkemizde ırk, dil ayrımı yapmadan herkes birlikte yaşamaya hazırız. Terörü bizim ülkemizde büyütenler inşallah o kan içerisinde boğulsunlar” ifadelerini kullandı.

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