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Şenol Güneş'ten bordo mavi kravat eleştirilerine yanıt

Arnavutluk maçında bordo-mavi kravat taktığı yönünde gelen eleştirilere cevap veren A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Fenerbahçe Stadı’na tüm taraftarın desteğini örnek göstermek lazım. Ne renk giyersek giyelim kanımız kırmızı” dedi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7'nci maçında Arnavutluk'u evinde 1-0 mağlup eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''Sponsor veriyor biz giyiyoruz''
Karşılaşmada taktığı kravatın bordo-mavi olmasına değinen Güneş, “Türkiye’nin en üzüntülü olduğu dönemde anlamsız bir şey konuşuyoruz. Futbolu bile konuşmak istemezken kıyafetlere giriyoruz. Sponsor veriyor biz giyiyoruz. Aklımızdan ucundan geçmez, kravatın ne anlamı var maçla” diye konuştu.

''Ne renkten olursak olalım sonuçta hepimizin kanı kırmızı''
Taraftarların bugün yaptığı desteğe de övgüler yağdıran Şenol Güneş, "Bu tip maçları kazanmak önemli. Bu da bir tecrübe. Katıldığımızda bu tecrübe ikiye katlanacak. Oynayamayan oyuncu da oynayabilir. Savunma oyuncularımızın hepsi iyi niyetli, savaşçılar. Bugün geriden oyun kurmak için Merih ile Kaan'ı oynattık sonra Çağlar'ı soktuk. Fenerbahçe'nin sahasında bütün takım taraftarlarının desteğini vurgulamak gerekir. Ne renkten olursak olalım sonuçta hepimizin kanı kırmızı. Kan rengimizi değiştiremeyiz" ifadelerini kullandı.

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